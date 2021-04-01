بعد برشلونة وريال مدريد.. 3 أندية أخرى تنتظر زيارة وكيل هالاند

أنهى وكيل أعمال إيرلينج هالاند “مينو رايولا” رحلته إلى إسبانيا بزيارة برشلونة وريال مدريد من أجل التعرف على نوايا ومشاريع العملاقين خلال الفترة القادمة، في ظل الرغبة العارمة من الثنائي لضم مهاجم بوروسيا دورتموند.

واجتمع وكيل هالاند مع رئيس برشلونة “خوان لابورتا” شخصيًا صباح اليوم، كما انتقل بعدها إلى العاصمة مدريد من أجل لقاء ممثل النادي الملكي، المدير الرياضي “خوسيه أنخيل سانشيز”.

وبحسب الصحفي الموثوق “فابرزيو رومانو”، أن لقاء مينو رايولا للعملاقين برشلونة وريال مدريد هم ضمن 5 زيارات تم إعدادهم مسبقًا للتعرف على مشاريع تلك الأندية الراغبة في التعاقد مع إيرلينج هالاند.

وذكر رومانو، أن الهدف من تلك الزيارات ليس التفاوض، ولكن للتعرف على مشاريع ومقترحات الأندية للتعاقد مع المهاجم الدولي النرويجي.

ولم يتم الكشف عن باقي الأندية المنتظر زيارتها من قبل وكيل هالاند، ولكن لن يخرجوا عن الثلاثي “مانشستر سيتي، باريس سان جيرمان، وتشيلسي”.

وأكد الصحفي الإيطالي، أن بوروسيا دورتموند لن يقبل بعرض أقل من 150 مليون يورو لبيع إيرلينج هالاند في الميركاتو الصيفي 2021.