ريمونتادا لأنصار ريال مدريد.. وكيل أعمال هالاند ووالده يخططان للقاء بيريز!

كثرت المناوشات خلال الساعات القليلة الماضية بين أنصار الغريمان ريال مدريد وبرشلونة حول صفقة مهاجم بوروسيا دورتموند المتألق “إيرلينج هالاند”.

ونشرت صحيفة سبورت الكتالونية مقطع فيديو ظهر فيه وكيل أعمال هالاند “مينو رايولا”، ووالده “آلف إينغ هالاند”، في مطار برشلونة صباح اليوم، وذلك تمهيدًا للتفاوض مع رئيس النادي الكتالوني “خوان لابورتا”، حول ضم المهاجم النرويجي الشاب.

وهو الأمر الذي بث الفرح بين جماهير برشلونة، نظرًا للإضافة الرهيبة والمتوقعة لتشكيلة الفريق حال انضمام إيرلينج هالاند إليهم، كما تعتبر ضربة موجعة للغريم “ريال مدريد” الذي كان يرغب في ضمه بقوة خلال الفترة الأخيرة.

وما لبثت تلك الفرحة كثيرًا، حتى أعلنت صحيفة موندو ديبورتيفو أن والد هالاند ومينو رايولا يخططان للقاء رئيس ريال مدريد “فلورنتينو بيريز”، من أجل أن يعرفوا نوايا النادي الملكي تجاه لاعبهم.

كما أكد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، أن مينو رايولا ووالد إيرلينغ هالاند متواجدين في ريال مدريد بالفعل، من أجل معرفة مدى رغبتهم في التعاقد مع جوهرة بوروسيا دورتموند.

وفي الأخير، أصبح من الواضح أن صفقة إيرلينج هالاند ستخطف الأضواء أكثر من أي صفقة أخرى، ويعد الجدل المثار حاليًا ليس الأول من نوعه، فقد كشفت بعض الصحف قبل أيام قليلة أن المهاجم النرويجي من أشد المعجبين بنادي مانشستر سيتي ما جعل الجميع يظن أنه قد حدد وجهته المقبلة بالفعل، ولكن لم يحدث ذلك.