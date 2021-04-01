الميركاتو الصيفي 2021 | رايولا يُشعل مزاد بيع هالاند بزيارة برشلونة!

هبط وكيل أعمال اللاعبين المشهور “مينو رايولا”، ووالد موكله إيرلينج هالاند في برشلونة صباح اليوم الخميس 1 أبريل، واستقبلهم في المطار، اليد اليمنى لرئيس النادي الكتالوني خوان لابورتا.

وأشعل مينو رايولا مزاد بيع إيرلينج هالاند بهذه الخطوة المفاجئة، خاصة وأن مهاجم بوروسيا دورتموند أصبح مرغوبًا على نطاق واسع من قبل كبار أندية أوروبا، وعلى رأسهم غريم برشلونة الأزلي “ريال مدريد”، بالإضافة إلى مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، وتشيلسي.

وانطلاقًا من سياسة مينو رايولا، أصبح مهاجم بوروسيا دورتموند “إيرلينج هالاند” متاحًا لمن يدفع أكثر والأمر هنا متعلق بعمولة وكيل اللاعبين، وعلى ما يبدو أن برشلونة مستعد لخطف الجوهرة الثمينة رغم الأزمة الاقتصادية التي يمر بها في الفترة الحالية.

وكشفت صحيفة سبورت الكتالونية، أن العلاقة الجيدة بين مينو رايولا ورئيس برشلونة خوان لابورتا تسمح للبرسا بالتفاؤل بشأن جلب هالاند في الميركاتو الصيفي 2021، على الرغم من أن وضعهم المالي يمثل عائقًا كبيرًا وراء إتمام أي صفقة قياسية.

وعلى رغم من ذلك، يعد الحديث حول حسم برشلونة لصفقة إيرلينج هالاند مبكرًا للغاية، ولعل الجميع يتذكر ما حدث في صفقة مدافع أياكس أمستردام “ماتياس دي ليخت” الذي أعتبره الجميع لاعبًا في صفوف النادي الكتالوني ولكن في الأخير انضم لفريق يوفنتوس والعامل المشترك كان الوكيل مينو رايولا.