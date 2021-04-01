شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تغادر القاهرة متجهة إلى الجزائر لمواجهة المولودية في دوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك القاهرة متجهة إلى الجزائر استعدادا لمواجهة فريق المولودية.

ويلتقي الزمالك مع المولودية يوم السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويترأس بعثة الفريق المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون قد أعلن عن قائمة مواجهة المولودية والتي جاءت كالتالي:-

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم «جنش» – محمد أبوجبل – محمد عواد.

خط الدفاع: «حازم إمام – أحمد عيد – محمود علاء – محمود حمدي (الونش) – محمد عبدالغني – محمد عبدالشافي – أحمد فتوح – عبدالله جمعة».

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف «روقا» – إسلام جابر – يوسف «أوباما» – إمام عاشور – أحمد سيد «زيزو» – محمود عبدالرازق «شيكابالا» – أشرف بن شرقي – حسام أشرف.

خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري.

وقرر الجهاز الفني للفريق ضم التونسي سيف الدين الجزيري للقائمة المتجهة للجزائر رغم عدم قيده إفريقيا من أجل تجهيزه بصورة جيدة لمباريات الدوري المقبلة.