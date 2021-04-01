شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى محمد يغني باللغة التركية بعد حوالي 3 أشهر من انتقاله إلى جالاتاسراي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر النجم مصطفى محمد لاعب نادي جالاتاسراي التركي، فيديو له في سيارته يغني خلاله باللغة التركية بعد قرابة 3 أشهر فقط من انتقاله إلى ناديه التركي.

واستعرض مصطفى محمد إمكانياته في الغناء مع الأغنية التي قام بتشغيلها في سيارته، قبل أن ينشر الفيديو لمتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

كان مصطفى محمد انضم إلى جالاتاسراي في يناير الماضي على سبيل الإعارة من نادي الزمالك، مع وجود بند يمنح النادي التركي في شراء اللاعب الدولي المصري مع نهاية فترة الإعارة.

وشارك مصطفى محمد في 9 مباريات حتى اللحظة مع جالاتاسراي بواقع 8 في الدوري التركي وواحدة في كأس تركيا، ونجح خلالهم في تسجيل 6 أهداف، فيما كان ضمن أعضاء منتخب مصر، الذي نجح في تحقيق الفوز على كل من كينيا وجزر القمر خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة في إطار تصفيات كأس أمم أفريقيا.

شاهد فيديو غناء مصطفى محمد باللغة التركية