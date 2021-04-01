شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تصل مطار القاهرة في طريقها إلى الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التوافد على مطار القاهرة الدولي، استعدادا للسفر إلى الجزائر لمواجهة فريق المولودية المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووصل أفراد الجهاز الفني والمستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي ورئيس البعثة، ويتوافد لاعبو الفريق على المطار استعدادا للسفر.

وتضم قائمة الفريق كلا من :

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم «جنش» – محمد أبوجبل – محمد عواد

خط الدفاع: حازم إمام – أحمد عيد – محمود علاء – محمود حمدي «الونش» – محمد عبدالغني – محمد عبدالشافي – أحمد فتوح – عبدالله جمعة

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف «روقا» – إسلام جابر – يوسف إبراهيم «أوباما» – إمام عاشور – أحمد سيد «زيزو» – محمود عبدالرازق «شيكابالا» – أشرف بن شرقي – حسام أشرف

خط الهجوم: حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري

وقرر الجهاز الفني للفريق ضم التونسي سيف الدين الجزيري للقائمة المتجهة للجزائر رغم عدم قيده أفريقيا من أجل تجهيزه بصورة جيدة لمباريات الدوري المقبلة.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق القاهرة متجهة إلى الجزائر في الرابعة عصر اليوم استعدادا لمواجهة فريق المولودية.