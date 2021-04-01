شكرا لقرائتكم خبر عن باكس يضع حداً لثلاث هزائم متتالية ويفوز على ليكرز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس أنجليس - رويترز

وضع ميلووكي باكس حداً لخساراته في ثلاث مباريات متتالية، وتغلب 112-97 على مضيفه لوس أنجليس ليكرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، ليعوض هزيمته أمام حامل اللقب في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأفسد باكس الظهور الأول للاعب الارتكاز أندري دروموند المنضم لليكرز هذا الأسبوع في صفقة انتقال مجاني حتى نهاية الموسم، بعد فسخ تعاقده مع كليفلاند كافاليرز.

وتقدم ليكرز بفارق عشر نقاط في الربع الأول، قبل أن ينهيه لصالحه 30-24، وتبادل الفريقان التقدم ست مرات في الربع الثاني، إلى أن انتزع باكس التفوق 49-47، قبل أن ينهي الشوط الأول بإحراز ثماني نقاط مقابل نقطتين لمنافسه.

وفرض باكس سيطرته تماماً على الربع الثالث، ووصل الفارق إلى 20 نقطة بعد أداء قوي من يانيس أنتيتوكومبو وجرو هوليداي وكريس ميدلتون الذي أحرز 17 نقطة في المباراة.

وفشلت محاولات ليكرز في العودة خلال الربع الأخير، ليخسر الفريق للمرة الخامسة في سبع مباريات في غياب ليبرون جيمس بسبب إصابة في الكاحل، كما أنها الخسارة 11 في 20 مباراة لليكرز منذ إصابة أنطوني ديفيز في ربلة الساق.

وتصدر هوليداي قائمة مسجلي باكس برصيد 28 نقطة، وتبعه أنتيتوكومبو وله 25 نقطة، بالإضافة إلى استحواذه على عشر كرات مرتدة، وكان مونتريزل هاريل الأكثر تسجيلاً في صفوف ليكرز برصيد 19 نقطة، فيما أحرز الألماني دينيس شرودر 17 نقطة، واكتفى دروموند، الذي أصبح لاعب الارتكاز الأساسي في ليكرز، بتسجيل أربع نقاط والاستحواذ على كرة مرتدة واحدة في 14 دقيقة.

ويحتل باكس المركز الثالث في القسم الشرقي برصيد 30 فوزاً و17 خسارة، متأخراً بثلاثة انتصارات عن بروكلين نتس المتصدر، وفي الغرب أصبح ليكرز مهدداً بفقدان المركز الرابع بعد توقف رصيده عند 30 فوزاً و18 هزيمة، ويتقدم بفوز واحد على كل من دنفر ناجتس وبورتلاند تريل بليزرز، واللذين خسر كل منهما 18 مباراة.