شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك يعتذر عن الاستمرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور يحيي حلمي، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، باعتذار رسمي للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن الاستمرار في اللجنة خلال الفترة القادمة لأسباب شخصية.

كشف مصدر مقرب من الدكتور يحيي حلمي لـ"الخليج 365"، أنه لم يحضر لمقر الزمالك منذ 6 أسابيع، وتقدم وقتها باعتذار شفوي لوزير الرياضة لعدم الاستمرار باللجنة التنفيذية، وبعدها بأيام قام بتقديم اعتذار مكتوب.

أوضح المصدر أن الدكتور يحيي حلمي تقدم بالاعتذار لأسباب شخصية تخصه، ولم يذكر أي أسباب في اعتذاره المقدم لوزير الرياضة، مكتفيا بصعوبة استمراره في اللجنة لأسباب خاصة.

وتتولي لجنة مؤقتة إدارة نادي الزمالك في الوقت الحالي، برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز، ونائبه المستشار هشام إبراهيم، كما يضم النادي لجنة تنفيذية من ثلاثة أعضاء هم إبراهيم عبد الله وحسين السمري

من ناحية أخرى وافقت إدارة الزمالك علي طلب مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر من اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء المستشار عماد عبد العزيز حلمي، زيارة نادي سموحة لتفقد الطفرة الإنشائية الرياضية بالنادي وتعميق أواصر الصداقة مع نادي الزمالك، النادي الأكثر تتويجا بالبطولات الإفريقية في القرن العشرين.

ومن جانبه، أجرى اللواء المستشار عماد عبد العزيز اتصالا بالمهندس فرج عامر رحب فيه بالزيارة وتوطيد العلاقات وطلب تحديد الموعد، عقب انتهاء لقاء الزمالك مع المولودية الجزائري المقرر لها السبت المقبل، بالجزائر في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.