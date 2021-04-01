شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يطلب لائحة بطولة كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر، خلال جلسته المنتظرة مع اتحاد الكرة على طلب اللائحة الخاصة ببطولة كأس العرب التي ستقام في ديسمبر المقبل، حيث يرغب البدرى في التعرف على الشروط الخاصة بالبطولة وكم لاعبا سيشاركون بها وهل هناك إمكانية في الاستعانة بالمحترفين أم سيتم قصرها على اللاعبين المحليين فقط. وأرسل اتحاد الكرة مؤخرا موافقة رسمية للفيفا على المشاركة في بطولة كأس العالم والتي ستقام في الدوحة، استعدادا للمونديال الذى سيقام العام المقبل. ويشارك فى البطولة كلًا من منتخبات مصر والجزائر وتونس والمغرب والسعودية وقطر والصومال والسودان والإمارات واليمن والبحرين والعراق والأردن وسوريا وفلسطين وعمان وموريتانيا وليبيا ولبنان والكويت وجيبوتي وجزر القمر.

ويعقد حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، اجتماعا مع اللجنة التى تدير اتحاد الكرة خلال الساعات المقبلة من أجل مناقشة استعدادات الفراعنة للمرحلة المقبلة، والتى تشهد انطلاق تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022.

وسيطلب حسام البدرى من اتحاد الكرة خوض مباراة ودية باللاعبين المحليين فى شهر مايو المقبل فى ظل تعذر استقدام اللاعبين المحترفين فى المواعيد غير الرسمية، حيث يرى البدرى ضرورة إقامة معسكر ومباراة ودية قبل التصفيات بهدف التواصل مع اللاعبين وتحفيظهم أفكار الجهاز الفنى قبل التصفيات المونديالية.