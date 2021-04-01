شكرا لقرائتكم خبر عن الكاف يفتح سجل إنجازات سعد سمير مع الأهلي احتفالا بعيد ميلاده الـ32 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" على تهنئة النجم المصري سعد سمير، مدافع النادي الأهلي، بعيد ميلاده رقم 32، ونشر الحساب الرسمي لمسابقات الأندية الإفريقية التابع للكاف على "تويتر"، صورة سعد سمير أمام كأس افريقيا، وهنأه بمناسبة ميلاده قائلا: " عيد ميلاد سعيد لمدافع النادي الأهلي سعد سمير".



حساب الكاف على تويتر

وذكر الكاف انجازات سعد سمير القارية مع القلعة الحمراء في عيد ميلاده الـ 32، حيث حصل سعد سمير على دوري ابطال افريقيا ثلاث مرات، وكأس السوبر الافريقي مرتين، وكأس الكونفدرالية مرة واحدة.



سعد سمير

واحتفل نجوم الفريق الأول للنادي الأهلي، بعيد ميلاد نجمه سعد سمير الـ32، الذى يوافق اليوم 1 أبريل، وشارك الحساب الرسمي للأهلي عبر موقع "انستجرام"، بمجموعة صور للاعبي الفريق خلال احتفالهم به في مران الفريق اليوم بالسودان علي طريقتهم الخاصة، مصحوبة بتعليق :"عيد ميلاد سعيد لسعد سمير".

ويحتفل سعد سمير، مدافع الأهلى، اليوم الخميس، بعيد ميلاده رقم 32، حيث ولد لاعب القلعة الحمراء فى 1 أبريل 1989 فى مدينة بنها بمحافظة القليوبية، بدأ سعد سمير حياته الرياضية كلاعب ألعاب قوى قبل أن ينتقل إلى نادى اتحاد الشرطة الرياضى، وساهم بقوة فى صعود فريقه الأول إلى دورى الدرجة الأولى وهو لم يتخط الـ17 من عمره.

وانتقل سعد سمير بعد ذلك إلى نادى النصر الليبي ليعلب مع الفريق الأول، وفى عام 2009 انضم إلى النادى الأهلى قادماً من النصر الليبى، حيث كان يلعب فى منتخب الشباب والتحق بعدها للعب فى صفوف المنتخب المصرى الذى خاص دورة الألعاب الأوليمبية 2012.

وانتقل مدافع الأهلي إلى النادى المصرى فى موسم 2011 / 2012، وذلك بسبب قلة مشاركته فى المباريات مع القلعة الحمراء، قبل أن يعود للأهلى مرة أخرى ليثبت أقدامه فى التشكيل الأساسى للفريق.