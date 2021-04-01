شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية ..عدد الألعاب المشاركة فى الدورة الأولمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدورة الاولمبية ، هى بطولة تقام فى أشهر الصيف، و يطلق عليها الالعاب الاولمبية الصيفية ، وبدأت أول نسخة لها عام 1896 وأقيمت بعدد قليل من الرياضات وصل إلى 9 رياضات فقط ، وتدرج العدد فى الزيادة فى كل نسخة تالية لما قبلها ، حى وصل العدد الى 28 لعبة حتى البطولة التى أقيمت 2016 بريو دى جانيرو فى البرازيل .

ويتم إدراج الرياضات فى الاولمبياد شرط أن تتم ممارستها على نطاق 75 دولة على الاقل ، موزعة على أربعة قارات .

وفى النسخة المقبلة من الدورة الاولمبية سيتم مشاركة 5 رياضات أخرى ، وهى الكاراتيه ، و تسلق الجبال ، و ركوب الامواج ، و لوح التزلج ، بالاضافة إلى البيسبول ، ، ليصل اجمالى الرياضات فى اولمبياد طوكيو المقبل الى 33 لعبة رياضية .

وتشارك مصر فى النسخة المقبلة من الاولمبياد بعدد منتخبات، ولاعبين فى المقاعد الفردية، ومن المنتظر ان يزيد العدد من خلال البطولات المؤهلة ، والتى تقام خلال الأسهر القليلة المقبلة، حيث أن فرصة التأهل زادت لعدد من اللعبات بعد تأجيل البطولة و التى كان مقرر اقامتها الصيف الماضى .

مصر مع السويد والدنمارك والبحرين فى كرة اليد بأولمبياد طوكيو

وأعلن اليوم الخميس الاتحاد الدولى لكرة اليد قرعة مباريات دورة الألعاب الأولمبية التى تقام فعاليتها خلال شهر يوليو 2021 بمدينة طوكيو باليابان بمشاركة منتخب مصر بطل قارة أفريقيا الذى أسفرت القرعة عن وقوعه فى المجموعة الثانية مع السويد والدنمارك في المجموعة الثانية.