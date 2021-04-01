شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تغادر القاهرة متجهة إلي الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت القاهرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك متجهة إلى الجزائرواستقبل طاقم الطائرة أفراد البعثة بالورود وبعلم النادي أثناء الصعود للطائرة، استعدادا لمواجهة فريق المولودية المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويترأس البعثة المستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة النادي.

وتضم قائمة الفريق التي اعلنها كارتيرون كلا من :- حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش" – محمد أبو جبل – محمد عواد خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بن شرقي – حسام أشرف خط الهجوم : حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري

وقرر الجهاز الفني للفريق ضم التونسي سيف الدين الجزيري للقائمة المتجهة للجزائر رغم عدم قيده أفريقيا من أجل تجهيزه بصورة جيدة لمباريات الدوري المقبلة.