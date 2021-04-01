الامارات | كيليان مبابي يكشف السبب وراء رغبته بالرحيل

شكرا لقرائتكم خبر عن كيليان مبابي يكشف السبب وراء رغبته بالرحيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية اليوم أن نجم فريق سان جرمان، الفرنسي كيليان مبابي كشف في تصريح نادر السبب وراء رغبته بالرحيل عن فريقه، وعدم موافقته لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2022.

وقال مبابي إن الانتقادات التي تطاله من وسائل الإعلام الفرنسية، تدفعه بقوة لمغادرة فرنسا، وخوض تجربة جديدة. وقال مبابي إنه يشعر بأنه يتلقى معاملة غير منصفة من قبل مختلف وسائل الإعلام الفرنسية، خاصة خلال مشاركته في المنتخب. وألمح إلى أن الأمر زاد بعد أن رفض تجديد عقده، وأنه لم وافق لربما خفت هذه الانتقادات.

وتزايد اهتمام ريال مدريد الإسباني، وكذلك ليفربول باللاعب، خاصة بعد أن كشفت مصادر في سان جرمان قبل أيام أن النادي لم يعد يتحمل تردد مبابي في تجديد عقده، وأن الإدارة مستعدة للجلوس مع أي ناد يرغب في التعاقد معه، ملمحا إلى أن الصفقة لا يجب أن تقل عن 140 مليون يورو.

وجاء حديث مبابي لقناة "أر تي إل"، حيث أكد: الأمر بات مؤرقا لي كثيرا، ولم أعد أتحمله". وأضاف: ألعب وأقدم كل ما عندي، لكن لا ألقى التقدير اللازم، يتحدثون عني طوال الوقت، بينما لا يتطرقون كثيرا إلى من يأتي للمشاركة مع فرنسا في وقت المباريات فقط، ويلعب لأندية في دوريات أخرى".

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