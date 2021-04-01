شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالناصر محمد يُجهز أسلحة النجوم لعبور جمهورية شبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الكروى الأول بنادى النجوم اليوم استعداداته لمواجهة جمهورية شبين المقرر لها غدا الجمعة، ضمن منافسات دورى الدرجة الثانية، والتى يستضيفها ملعب النجوم.

ويسعى النجوم لحصد نقاط المباراة الثلاثة للدخول إلى منطقة الأمان في جدول ترتيب المجموعة خاصة في ظل الأداء القوى الذي يقدمه الفريق منذ تولى عبدالناصر محمد وجهازه المعاون المسؤولية الفنية للفريق قبل مباراتين فقط.

ويختتم الفريق تدريباته اليوم قبل الدخول في مسعكر مغلق الليلة، بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة لمنع تعرض اللاعبين للإرهاق.

وسيعلن عبدالناصر محمد عقب انتهاء التدريب الختامى قائمة اللاعبين الذين سيخوض بهم اللقاء والتى ستكون 22 لاعباً فقط لأسباب فنية.

وعكف مدرب النجوم على دراسة مباريات شبين للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل ملاقاتهم غدا في الدوري، وكثف عبدالناصر من جلساته مع لاعبيه من أجل شرح بعض الجمل التكتيكية والفنية خاصة أن الفريق يضم عددا كبيرا من الناشئين.

وأكد عبدالناصر أنه يعمل حاليا على تطوير المستوى الفنى والبدنى للاعبى النجوم وتجهيزهم للمباريات القادمة، خاصة بعدما وضع برنامج إعداد قوى لتجهيز بعض عناصر الخبرة الموجودة في الفريق تمهيداً للاستفادة بهم خلال المباريات القادمة، من أجل العودة من جديد إلى مكانه النجوم الطبيعية التي يستحقها بين المنافسين.

وأضاف مدرب النجوم أن كريم حسن شحاتة مدير الكرة يعمل بكل قوة من أجل مصلحة الفريق ويسعى دائما إلى إزالة أية معوقات أو أزمات ق تعطل سير العمل وأن الكرة المصرية اكتسبت إداريا محنكًا جديدًا سيكون له باع في هذا الكادر الإدارى.