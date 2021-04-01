شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يدرس الاستغناء عن أحمد فتحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس نادي بيراميدز الاستغناء عن أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بناء على توصية من أروابارينا المدير الفني للفريق، الذي أبلغ الإدارة بعدم حاجته لخدمات اللاعب خلال الموسم المقبل، بدليل عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي خلال الفترة الماضية.

وكشف مصدر داخل نادي بيراميدز أن أروابارينا أبدى استياءه الشديد من مستوى فتحي المتراجع، خاصة في التدريبات، وهو ما اضطره لاستبعاده من التشكيل الأساسي، وأن ذلك يظهر عليه بشكل كبير بسبب زيادة وزنه وعدم قدرته على تقديم الأداء المرجو منه.

وأشار المصدر إلى أن المدير الفني أبلغ إدارة بيراميدز بأن فتحي متأثر بكبر السن، وأن الحل الأمثل له هو الاعتزال، أو الرحيل لفريق لديه طموح أقل مما تبحث عنه إدارة النادي.