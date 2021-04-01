شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يدرس الاستغناء عن أحمد فتحي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يدرس نادي بيراميدز الاستغناء عن أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بناء على توصية من أروابارينا المدير الفني للفريق، الذي أبلغ الإدارة بعدم حاجته لخدمات اللاعب خلال الموسم المقبل، بدليل عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي خلال الفترة الماضية.
وكشف مصدر داخل نادي بيراميدز أن أروابارينا أبدى استياءه الشديد من مستوى فتحي المتراجع، خاصة في التدريبات، وهو ما اضطره لاستبعاده من التشكيل الأساسي، وأن ذلك يظهر عليه بشكل كبير بسبب زيادة وزنه وعدم قدرته على تقديم الأداء المرجو منه.
وأشار المصدر إلى أن المدير الفني أبلغ إدارة بيراميدز بأن فتحي متأثر بكبر السن، وأن الحل الأمثل له هو الاعتزال، أو الرحيل لفريق لديه طموح أقل مما تبحث عنه إدارة النادي.
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