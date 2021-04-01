شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يخطط للرحيل عن الأهلى والعودة لفريقه السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بالرغم من إعلان محمود كهربا لاعب الأهلى اعتذاره الرسمي لبيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلى، وعودته للتدريبات الجماعية قبل السفر إلى السودان استعدادا لمباراة المريخ السوداني في المباراة المقرر أن تجمعهما ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى لدورى أبطال أفريقيا، بعد انتهاء فترة الإيقاف وامتثاله للعقوبة المالية الموقعة عليه من قبل إدارة النادي ..

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إلا أن اللاعب قد كلف وكيله أحمد يحيى بالبحث له عن عرض خارجي خلال الفترة المقبلة من أجل الانتقال إليه بعدما تأكد اللاعب أن توتر العلاقة مع الجهاز الفني بقيادة موسيماني لن تنصلح، وذلك رغم قرار سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالعفو عن اللاعب خلال الساعات الماضية.

وعلمت «المصري اليوم» من مصدر مقرب من اللاعب أن كهربا اتخذ قرارا نهائيا بالرحيل عن الأهلى عقب نهاية الموسم الجاري، وذلك احتجاجا على موقف إدارة النادي تجاه العقوبة المالية الموقعة عليه من قبل الاتحاد الدولى ورفض النادي الأهلى تحملها فضلا عن عدم الوقوف بجانبه في أزمته الأخيرة مع المدير الفني «على حد وصفه» والموافقة بسهولة على طلب المدير الفني بفرض عقوبة مالية ضخمة بجانب الإيقاف عن المشاركات الرسمية.

وكشف المصدر في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن محمود كهربا أنهى اتفاقة مع مسؤولى نادي الاتحاد السعودي للعودة لصفوفه والذى وجد ترحيبا كبيرا من الجانب السعودي خصوصا أن اللاعب قدم مستوى طيبا خلال الفترة التي قضاها معه.

وأضاف: كهربا مُصر على الرحيل ولا يرحب بالبقاء في ظل وجود الجهاز الفني الحالى وأحد الشخصيات التي تتولى الأمور الإعلامية بالنادي بعدما اتهمه اللاعب بأنه هو سبب الأزمة وإشعال فتيلها داخل الوسط الإعلامي ومنصات التواصل الاجتماعي.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الأهلى مع المريخ السودانى السبت المقبل.

ويتصدر نادى سيمبا التنزانى صدارة المجموعة بـ10 نقاط بينما يحتل الأهلى المركز الثاني بـ7 نقاط، ويأتى فيتا كلوب في المركز الثالث بـ4 نقاط فيما يحتل المريخ السوداني المركز الرابع بنقطة واحدة.

ويسعى الأهلى المصرى لاستمرار عروضه القوية والانتصارات المتتالية والتى كان آخرها الفوز الذي حققه الجولة الأخيرة أمام فيتا كلوب بثلاثية نظيفة سجلها مجدي قفشة ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلى مع سيمبا التنزانى في ختام مبارياته بالمجموعة يوم 9 أبريل الجاري ويحتاج لنقطة على أقل تقدير للتأهل رسميا لدور الثمانية، حيث تعادله أو فوزه على المريخ السوداني يضمن له التأهل.

وتحدد موعد مباراة الاهلى والمريخ السودانى في الثالثة عصر السبت المقبل.