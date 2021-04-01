شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد فعاليات «يوم رياضي في حب مصر» لذوي الهمم والطفل اليتيم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات اليوم الرياضي تحت شعار«يوم رياضي في حب مصر» لذوي الهمم والطفل اليتيم، والذي نظمته إدارة نوادي وفنادق ضباط القوات المسلحة بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للإعاقه الذهنيه وشركة زيدان للتدريب والتسويق، بملاعب نادي الدراجات بمدينة المستقبل، بحضور اللواء أركان حرب حسام الدين محمد نجيده مدير إدارة نوادي وفنادق القوات المسلحة، وبعض قيادات القوات المسلحة.

قال وزير الشباب والرياضة: إن أبناءنا من ذوي القدرات والهمم حققوا العديد من الإنجازات الرياضية في العديد من المحافل الدولية ورفعوا اسم مصر عاليا خفاقا، مما دفع وزارة الشباب والرياضة وضع عدة برامج وأنشطة خاصة بذوي القدرات والهمم لثقل مهاراتهم وإتاحة الفرصة لهم، من خلال التعاون مع مؤسسات الدولة المعنية، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية لا تألو جهدا لدعم ذوي القدرات والهمم، والعمل على المساواة بينهم وبين أقرانهم الرياضيين في الإعداد والمكافآت.

أعرب الدكتور أشرف صبحي عن بالغ سعادته بالمشاركة في الاحتفال بيوم اليتيم والمشاركة في هذا اليوم الرياضي ومشاركة ذوي القدرات والهمم والأيتام، مؤكداً أن مصر تحتفل بيوم اليتيم في مشهد إنسانى تضامنى يعكس القيم النبيلة السمحة داخل المجتمع المصري، مشيراً إلى حرص الدولة على دعم ورعاية أبناء مصر من الأيتام، وإدخال السرور والبهجة على قلوبهم.

وشارك الاتحاد الرياضي المصري للإعاقه الذهنية بفرق كرة القدم الفائزة في بطولة الجمهورية وبطولة الكأس وهم مركز شباب الجزيرة (إعاقة فكري، داون)، نادي البنك الأهلي (داون)، النادي المصري القاهري (فكري)، كما شارك في هذا اليوم الرياضي فريق ركوب الدراجات وفريق كرة القدم النسائية، وفريق الطفل اليتيم.

وتضمنت الاحتفالية مسابقات للجري لذوي القدرات والهمم، ومباريات لكرة القدم، ثم توجه وزير الشباب والرياضة إلى مضمار الدراجات لمشاهدة عرضا للدارجات.