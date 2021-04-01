شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي اليوم: موسيماني يعاين ملعب الجوهرة.. ومحاضرة قصيرة للاعبين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمعاينة ملعب الجوهرة الزرقاء قبل مران الفريق عليه استعدادًا لمباراة المريخ السوداني بعد غد السبت في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وحرص موسيماني على تفقد الملعب ومعاينة أرضيته وغرفة ملابس الفريق.

وعقد الجهاز الفني محاضرة قصيرة للاعبين قبل انطلاق المران الذي خاضه الفريق؛ وتحدث الجهاز الفني مع اللاعبين عن أهمية المباراة وضرورة التركيز الشديد مع الالتزام بالتعليمات للظهور بأفضل شكل وتحقيق الفوز.

وخاض الفريق مرانه الأول عصر اليوم الخميس على ملعب الجوهرة الزرقاء، فيما يخوض المران الختامي غدا على أحد الملاعب البديلة؛ بسبب إقامة مباراة الهلال السوداني وصن داونز الجنوب إفريقي.

وتضم بعثة الأهلي٢٤ لاعبًا هم: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق، ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثية نظيفة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة وفيتا كلوب بالكونغو وتعادل مع فيتا بالقاهرة وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.