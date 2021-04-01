المصنفتان الأولى والثالثة تودعان «تنس الحبتور»

دبي: ”الخليج 365”

شهدت بطولة تنس الحبتور «الجديدة» للسيدات ثلاث مفاجآت من العيار الثقيل، حيث ودعت الصينية لين زهو المصنفة الأولى في الفردي على البطولة والمصنفة 103 على العالم المنافسات بعد خسارتها على يد لاعبة مغمورة هي لاعبة ليخنتستاين كاثيكا فون دايخمان المصنفة 248 على العالم بعد مباراة قوية استمرت ساعة و28 دقيقة وانتهت بمجموعتين نظيفتين بواقع «6-3 و6-3»، كما خرجت النيوزيلندية ليزلي كيرخوف المصنفة الثالثة على الفردي والـ175 على العالم على يد البلغارية اليستا كوستوفا المصنفة 228 على العالم بعد مباراة امتدت نحو ساعة و24 دقيقة وانتهت بمجوعتين نظيفتين «6-2 و7-5»، وكأن لعنة الفراعنة أصابتها بعد أن فازت على المصرية ساندرا سمير في المواجهة السابقة.

أما المفاجأة الثالثة، فكانت خسارة الزوجي المصنف ثانياً على البطولة والمكون من البريطانية ايدن سيلفا والجورجية اكاترين جورجودز على يد الزوجي الذي يضم الأمريكية أمينة بكتاس والبريطانية تارا مور بالانسحاب.

وواصلت المصنفة الرابعة في الفردي الأوكرانية داريا سنجور شق طريقها بنجاح بعد فوزها للمرة الثانية على التوالي على الكازاخستانية جوزال انتيدنوفا بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع «3-6 و6-1 و6-4» بعد مباراة استمرت ساعتين وخمس دقائق، وفازت البيلاروسية المتأهلة يوليا هاتوكا على الروسية فاليريا سانتياخ بمجموعتين مقابل لا شيء بواقع «7-5 و6-0».

وفي نتائج باقي مباريات الزوجي، فاز الزوجي المصنف الثاني على البطولة والمكون من الكازاخستانية انا داليينا والروسية صوفيا لانسر على الزوجي الهندي الذي يضم هوميرا بهارموس وبريما بهاميري بمجموعتين دون رد بواقع «6-1 و6-1» بعد مباراة سريعة استمرت خمسين دقيقة.

14 حكماً في البطولة

وأكد ليث العاني المدير الفني للبطولة، أن البطولة الحالية ستشهد تحولاً كبيراً في تصنيف الكثير من اللاعبات اللاتي سيحصلن على نقاط خلال هذه المشاركة، منوهاً بأن 14 حكماً دولياً يديرون البطولة بينهم الأمريكي وليد سمعان اللبناني الأصل والتونسي محمد طاهر شقرون والمغربي عادل حمريتي، إلى جانب 3 حكام سيدات من روسيا هن إليزابيث واكاترينا واليزابيث بالإضافة إلى 8 حكام خطوط وجميعهن من الإناث.

وبدأ الأمريكي وليد سمعان التحكيم عام 1995 ثم حصل على الشارة الدولية عام 2005 وشارك في إدارة بطولات الحبتور منذ عام 2002، والتونسي محمد شقرون حاصل على الشارة الدولية عام 2012 وسبق له المشاركة في تحكيم بطولة تحدي الحبتور عام 2009 وكان هناك وقتها ملعبان فقط والآن 4 ملاعب رائعة، أما المغربي حمريتي فهو أول مرة يشارك في تحكيم بطولات الحبتور رغم أنه حاصل على الشارة الدولية منذ عام 2010.