شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد السباحة يستطلع رأي الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرسل اتحاد السباحة صباح الخميس رسالة بريدية إلى الأندية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد لاستطلاع أرائهم في استكمال إجراءات العملية الانتخابية للاتحاد، وذلك عقب تأخر رد الاتحاد الدولي للسباحة في هذا الشأن.

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد قد عقدت اجتماعها غير hgعادي في 20 فبراير الماضي للاطلاع على النقاط التي طلب الاتحاد الدولي تعديلها على لائحة النظام الأساسي ومنها أن يكون مؤهل المرشح لمنصب رئيس الاتحاد هو "ثانوية عامة كحد أدنى" وليس مؤهل جماعي، إضافة إلى موافقة كتابية من الاتحاد الدولي للسباحة عند تعديل النظام الأساسي للاتحاد من قبل الجمعية العمومية غير العادية، إضافة إلى وضع بعض القواعد العامة لمكافحة المنشطات ومراقبة تعاطي المنشطات خارج المنافسات.

وأكد الأمين العام لاتحاد السباحة عبدالله الوهيبي أن مجلس إدارة الاتحاد قرر التوجه إلى الجمعية العمومية للاتحاد كونها صاحبة القرار في الإجراء، وعقب تأخر رد الاتحاد الدولي في التعديلات التي أجريت على لائحة النظام الأساسي والتي وافقت عليها الجمعية العمومية الغير عادية في 20 فبراير الماضي.

وقال الوهيبي: "من منطلق إشراك أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد في هذا الإجراء، قرر مجلس الإدارة مخاطبة الأندية حيث طلب موافاة مجلس الإدارة، بآراء الأندية حول استكمال إجراءات العملية الانتخابية للاتحاد وذلك في موعد أقصاه يوم 4 إبريل الجاري قبل الرابعة عصراً، ويأتي هذا القرار عقب تأخر الاتحاد الدولي في الرد على استفسارات الاتحاد في هذا الشأن".