بالتفاصيل.. الزمالك يزيل صور مرتضى منصور ونادي القرن.. ويعلن الأسباب

الشارقة - اميمة ياسر - تدرس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، إصدار مشروع قرار يتضمن إزالة لافتات رئيس النادي الموقوف مرتضى منصور، فضلا عن إزالة لافتة نادي القرن.

ووفقا لمصدر بالقلعة البيضاء كشف لـ «الوطن سبورت»، أن هذا القرار يسهل الحصول على عقد إعلاني مقابل 30 مليون جيه سنويا، بحيث يتم وضع الإعلانات في نفس الأماكن التي تتواجد فيها لافتات رئيس النادي المجمد ولافتة نادي القرن الحقيقي.



وكشف المصدر: «يتم دراسة هذا الأمر للموافقة عليه، من أجل حل الأزمة المالية التي يعاني منها النادي في الفترة الأخيرة، وصرف المستحقات المتأخرة لكل الفرق الرياضية بالنادي». حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".



تجميد مجلس مرتضى منصور بسبب مخالفات مالية

وكانت وزارة الرياضة برئاسة أشرف صبحي، قررت تجميد مجلس الزمالك السابق برئاسة مرتضى منصور، بسبب مخالفات مالية تتولى النيابة التحقيق فيها، وقررت الوزارة تعيين لجنة مؤقتة لإدارة القلعة البيضاء برئاسة المستشار أحد البكري، الذي توفى بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتولى رئاسة اللجنة المؤقتة بدلا منه المستشار عماد عبد العزيز.



تأجيل دعوى مرتضى منصور للعودة للزمالك

محكمة القضاء الإداري وجهت مؤخرا صدمة جديدة لمرتضى منصور رئيس النادي الموقوف، بعدما أجلت دعوى إلغاء قرار اللجنة الأولمبية بإيقافه لجلسة 4 أبريل 2021 للإطلاع على تقرير هيئة المفوضين، الذي كان قد أوصى بإلغاء قرار اللجنة الأولمبية لتعارضه مع قانون الرياضة الجديدة، وذلك على الرغم من عدم تنفيذ القرار من الأساس بقرار من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بصفته الجهة التنفيذية المنوطة باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

الفترة الماضية، شهدت صدور قرارا من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بإيقاف مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، وإحالة المخالفات المالية التي رصدتها لجنة التفتيش إلى النائب العام للتحقيق فيها، وسط أنباء عن وصول قيمة المخالفات المالية لأرقام تجاوزت المليار جنيه، وقرر الوزير تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي مكونة من ثلاثة مستشارين وفقا للائحة نادي الزمالك.