شكرا لقرائتكم خبر عن السفير المصري يحضر مران الأهلي بالسودان.. والجماهير تؤازر اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السفير حسام عيسى، سفير مصر في السودان، على حضور مران فريق الأهلي، على ملعب الجوهرة الزرقاء؛ استعدادا لمباراة المريخ المقرر إقامتها بعد غد السبت في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وعقد السفير جلسة مع المهندس خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي ورئيس البعثة، اطمئن خلالها على كافة الأوضاع، واستعدادات الفريق للمباراة.

وخاض الأهلي تدريبه الأول اليوم الخميس على ملعب الجوهرة الزرقاء، وقبل انطلاق المران، حرص الجهاز الفني على معاينة أرض الملعب، ثم عقد محاضرة فنية قصيرة تحدث فيها مع اللاعبين عن أهمية مباراة المريخ، وضرورة التركيز الشديد فيها مع الالتزام بالتعليمات الفنية لتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الختامي غدا على أحد الملاعب البديلة؛ بسبب انشغال ملعب الجوهرة الزرقاء بمباراة الهلال السوداني وصن داونز الجنوب إفريقي في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

كما حرص جماهير النادي الأهلي، وأعضاء الجالية المصرية بالسودان، على التواجد في مدرجات ملعب الجوهرة الزرقاء؛ لمساندة ومؤازرة الفريق خلال المران الذي أقيم اليوم الخميس؛ استعدادا لمواجهة المريخ.

وقام مشجعو الأهلي بالهتاف للاعبين والجهاز الفني، ومطالبتهم بالظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز خلال مباراة المريخ.

وأدى الأهلي تدريبه الأول على ملعب الجوهرة الزرقاء اليوم، وقبل انطلاق المران عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، محاضرة قصيرة للاعبين أكد خلالها أهمية مباراة المريخ، وضرورة التركيز الشديد فيها، والالتزام بالتعليمات الفنية؛ لتقديم عرض قوي وتحقيق الفوز.

وخلال مران الأهلي حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على إجراء، تقسيمة قوية بالكرة بكامل مساحة الملعب، شهدت حماسا كبيرا من اللاعبين، مع تركيز الجهاز الفني على العديد من الجوانب الخططية والفنية استعداداً لمباراة المريخ.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مرانه الختامي غدا الجمعة؛ استعدادا لمباراة المريخ السوداني، المقرر إقامتها بعد غد السبت ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.