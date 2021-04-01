شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة إنبي.. ماذا فعل أسوان في أخر مباراة على ملعبه قبل 428 يوماً؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل فريق أسوان، بقيادة علاء عبد العال المدير الفني لأبناء الجنوب، معسكراً مغلقاً بعد العودة من جديد إلى ملعب زهرة الجنوب، عقب قرار الجبلاية بإقامة مباراة إنبي المقبلة في الدوري على استاد أسوان، لتعود الحياة إلى ملعب أبناء الجنوب بعد غياب استمر لـ 428 يوماً كاملاً منذ أخر لقاء أقيم على ذلك الملعب.

مباراة إنبي المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري العام، هي أول مباراة تقام على ملعب زهرة الجنوب منذ لقاء الاسماعيلي في الدور الأول بدوري الموسم الماضي والذي أقيم في الثالث من شهر فبراير عام 2020.

ويحمل فريق أسوان ذكرى سعيدة عن أخر لقاء أقيم على ملعبهم مع الدراويش، حيث كان زهرة الجنوب قد حقق الفوز حينها بهدفين مقابل هدف، تحت القيادة الفنية لمجدي بد العاطي مدرب الفريق آنذاك، قبل أن يتوقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا ليخوض أسوان مبارياته بعد ذلك التاريخ خلال الموسم الماضي والجاري في القاهرة.

من جانبها، حرصت جماهير أسوان على تحفيز لاعبي الفريق بعد عودتهم للتدريبات على استاد أسوان لأول مرة منذ مارس 2020، حيث كان توقف النشاط الرياضي بالموسم الماضي بسبب ظروف انتشار وباء كورونا، ومنذ ذلك التاريخ خاض أسوان جميع مبارياته بالقاهرة نظراً لتلاحم المباريات وعدم وجود مسافة زمنية كافية للسفر والخضوع للمسحات.

وبعد موافقة اتحاد الكرة على عودة أسوان إلى ملعبه مع استئناف مباريات الدوري عقب انتهاء التوقف الدولي، حرصت الجماهير الأسوانية على حضور تدريبات الفريق لتحفيزهم وكذلك أعضاء مجلس الإدارة برئاسة اللواء أحمد سليمان، رافعين اللافتات التي تطالب اللاعبين بمواصلة المسيرة والانتصارات في الدوري لإسعادهم.

ويحتل أسوان المركز الثانى عشر برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 15 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 5 وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 10 أهداف، وتلقت شباكه 21 هدفا.

وجدد مجلس إدارة نادى أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، الثقة فى الجهاز الفنى للفريق بقيادة علاء عبد العال، وأكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن تغيير الجهاز الفني فى الوقت الحالى أمر مستبعد تماماً.

وعقد مجدى سبالك، نائب رئيس مجلس إدارة نادى أسوان، اجتماعاً مع لاعبى الفريق الأول لينقل لهم رسالة مجلس الإدارة ولجنة الكرة، وأكد سبالك أن المجلس قدم كل الدعم للفريق ومنح كافة حقوق اللاعبين خلال المرحلة السابقة وينتظر من الجميع تحمل المسئولية وتقدير اسم وجماهير نادى أسوان.