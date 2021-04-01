7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 1 أبريل 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،عودة السعيد وضم رمضان وغياب رولان عن قائمة بيراميدز لمواجهة الرجاء، اتحاد الكرة يترقب خطاب رسمى من الكاف لتأكيد إقامة السوبر الإفريقى 28 مايو

اتحاد الكرة يترقب خطاب رسمى من الكاف لتأكيد إقامة السوبر الإفريقى 28 مايو

تترقب اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، وصول خطاب رسمى من الكاف يفيد بتأكيد إقامة مباراة السوبر الافريقى بين الأهلى ونهضة بركان المغربى يوم 28 مايو المقبل بالدوحة، حتى يتم إخطار النادى الأحمر بالقرار بشكل رسمى ومن ثم بحث أمر معسكر المنتخب المزمع اقامته فى فترة قريبة من هذا الموعد.

عودة السعيد وضم رمضان وغياب رولان عن قائمة بيراميدز لمواجهة الرجاء

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمته التي تسافر إلى المغرب اليوم، تمهيدا لمواجهة الرجاء في إطار بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يحل بيراميدز ضيفا في السادسة من مساء الأحد على الرجاء المغربي بملعب محمد الخامس بمدينة كازبلانكا في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

عبد الغني يتعرض لكدمة في مران الزمالك وسفير مصر بالجزائر يتحدث عن استقبال البعثة

تعرض محمد عبد الغني مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لكدمة خلال تقسيمة الفريق اليوم الخميس قبل السفر للجزائر، وحرص الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة على إجراء الإسعافات الأولية للاعب ووضع قطع من الثلج أعلى ركبته، بعد تعرضه لكدمة في إحدى الكرات المشتركة مع يوسف أوباما.

كارتيرون يضم الجزيري لقائمة الزمالك أمام المولودية رغم عدم قيده أفريقيا أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الفريق التي ستسافر للجزائر اليوم لخوض مباراة المولودية، المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا. مهاجم كايزر تشيفز ولاعب صن داونز ضمن اهتمامات الأهلي في الصيف كشف مصدر داخل الأهلي أن الثنائي الصربي سمير نوركوفيتش مهاجم كايزر تشيفز الجنوب إفريقي والناميبي بيتر شالوليلي لاعب صن داونز الجنوب إفريقي دخلا اهتمامات مسئولي القلعة الحمراء لتدعيم صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية القادمة، بعد ترشيحهما من قبل بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر. هنا جودة تعتذر للنادى الأهلى بعد واقعة الفيس بوك تقدمت هنا جودة لاعبة فريق تنس الطاولة بالنادى الأهلى باعتذار إلى مسئولى النادى برئاسة محمود الخطيب عن ما بدر منها مع مريم الهضيبى لاعبة الطاولة بالأهلى ايضا، حيث تبادلت اللاعبتان الحديث بشكل غير لائق وفقا لقرار القلعة الحمراء.

اجتاز عبد الله جمعة ظهير أيسر الزمالك الاختبار الطبي الذي خضع له على هامش المران الجماعي اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة امولودية الجزائر المقرر لها بعد غد السبت ضمن مباريات الجولة الـ 5 لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.