سموحة يعسكر للمقاصة بـ 20 لاعبا فى الجبل الأخضر

القاهرة - سامية سيد - استقر أحمد سامى المدير الفنى للفريق الكروى الأول بنادى سموحة على السفر للقاهرة والدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة مصر المقاصة والمقرر أقامتها غداً الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساء علي ملعب الجبل الأخضر.

وضم الجهاز الفني للفريق السكندري 20 لاعباً استعداداً لمباراة المقاصة ، وهم ..

الهانى سليمان و محمد اشرف فى حراسه المرمي ، وفى الدفاع محمود البدرى و رجب نبيل و محمد عبد المنعم وأطهر الطاهر و محمد شكرى ، وفى خط الوسط أحمد حمص و محمد ليله و محمد رزق و اسلام جمال و على ذكى و محمود حليمو و محمد كناريا و مصطفى فتحى و عبد الكبير الوادى ، وفي الهجوم ديريك نسينامبى و عرفه السيد و احمد عبد القادر و حسام حسن ، فيما يغيب عن اللقاء احمد جمال وعمر صلاح للاصابة.

وخضع أمس الجهاز الفنى واللاعبين بالفريق الكروى الاول بنادى سموحة لتحاليل رابيد تيست استعداد لمباراه المقاصة ضمن الجولة السابعة عشر للدورى الذى يعود بعد توقف للاجندة الدولية .

وكانت الانديه قد امتنعت عن عمل المسحات الطبية واستبدلتها بتحاليل الدم عقب الخلاف بين الاندية واللجنة الثلاثية حول تكاليف تلك المسحات الباهظة فى الوقت الذى تعانى منه خزائن الاندية من الازمات الماليه الطاحنة.

ويسعى احمد سامى لمواصله الانتصارات الاسكندرانية خاصه عقب فوزه الاخير قبل التوقف على أسوان بخماسيه نظيفة.