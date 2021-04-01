شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا بقائمة المقاصة استعدادا لسموحة فى أول مباراة مع عظيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار محمد عبد العظيم "عظيمة" المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة سموحة المقرر إقامتها في التاسعة مساء غد الجمعة باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ 17 للدورى، وهى المباراة الأولى للفريق الفيومى مع عظيمة المدير الفنى الجديد.

وضمت القائمة كلًا من: محمود حمدي ومحمد كوكو وأسامة العزب وأحمد مودي وأحمد صبيحة وعاصم سعيد وعصام صبحي ومحمد دسوقي وفارس طارق وأحمد متعب ومحمد مخلوف وهشام محمد ومصطفى شبيطة وعبدالله مجدي وعماد فتحي وأحمد أمين "أوفا" وإسلام صالح وباسم مرسي وسعيد الونش وصلاح عاشور وأحمد عادل " ميسي " ومحمود الغزالي.

ويخوض فريق المقاصة مساء اليوم مرانه الختامي استعدادا لمباراة سموحة على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، وعقب المران ينتظم اللاعبون المختارون ضمن القائمة في المعسكر المغلق بأحد فنادق القاهرة حتى موعد المباراة.