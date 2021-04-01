22 لاعبا بقائمة المقاصة استعدادا لسموحة فى أول مباراة مع عظيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا بقائمة المقاصة استعدادا لسموحة فى أول مباراة مع عظيمة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اختار محمد عبد العظيم "عظيمة" المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر للمقاصة 22 لاعبا للدخول في معسكر مغلق مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة، استعدادا لمباراة سموحة المقرر إقامتها في التاسعة مساء غد الجمعة باستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ 17 للدورى، وهى المباراة الأولى للفريق الفيومى مع عظيمة المدير الفنى الجديد.
وأعلن اللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة عن التعاقد رسميا مع محمد عبد العظيم "عظيمة" المدير الفني الجديد لفريق الكرة بالنادي، وذلك حتى نهاية الموسم الحالي مع إمكانية تجديد التعاقد لموسم إضافي أو أكثر.
ووقع اللواء محمد عبد السلام وعظيمة على العقود خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر الثلاثاء الماضي بحضور النائب أحمد هويدي عضو مجلس إدارة النادي واللواء بكري سليم المدير التنفيذي للنادي والنائب وليد هويدي مدير الكرة.