شكرا لقرائتكم خبر عن نادى الاتحاد العمانى يتمسك باستمرار حمزة الجمل رغم إلغاء الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك نادى الاتحاد العمانى بإستمرار حمزة الجمل نجم الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق فى منصبه كمدير فنى للفريق رغم قرار سلطنة عمان بإلغاء بطولة الدوري هذا الموسم، حيث أكد النادى للجمل رغبتهم فى بقاءه مع الفريق للإعداد للموسم الجديد لثقتهم الشديدة فى قدراته الفنية، وكان نادي الاتحاد العماني، قد أعلن بشكل رسمي، تعيين المدرب المصري حمزة الجمل مديرا فنيا للفريق، ليبدأ مهام عمله الجديد كمدير فنى للاتحاد.

وسبق لحمزة الجمل تدريب أندية النصر وظفار العمانى ويحظى بإعجاب المسئولين فى سلطنة عمان بعدما حقق نتائج متميزة هناك.

وكان حمزة الجمل قد كشف موقفه من تولى إيهاب جلال تدريب الدراويش خلفاً للبوسنى دراجان يوفيتش الذى اعتذر عن الاستمرار فى منصبه ، وقال حمزة الجمل: "جمهور الاسماعيلى يرشحنى دائماً لقيادة الفريق الأصفر ولن أدخل فى أية تفاصيل حول عدم إقدام الادارة على الاستعانة بجهودى ، وسعيد بثقة بجمهور الدراويش وبوعدهم أنى فى يوم من الايام هشيل هموهم وأرد الدين لهذا النادى الذى له فضل عليا لاعباً أو سواء فى الترشيح لتدريب الاسماعيلى ، وهذا دين فى رقبتى سأرده يوماً للقلعة الصفراء".

وأكمل :"درست فن انتشال المؤسسات الكروية وكيفية إعادة الثقة للاعبين ، الاسماعيلى يحتاج لحلول علمية سريعة لوضع النادى ، وقرار اقالة المدرب أو الاعتذار دليل على التخبط ، لو المدرب اعتذر كان المفترض لايقبل اعتذاره بإعتباره مرتبط بعقد مع النادى ، وإذا تمت إقالته فكيف تتخذ قرار إقالة مدرب وأنت غير مستعد بخطة بديلة".

وعن تولى إيهاب جلال تدريب الاسماعيلى علق حمزة الجمل:" مدرب متميز ولكنه لن ينجح بمفرده، يجب أن نوفر له سبل النجاح ونسانده وندعمه لاعبين وإدارة وجمهور، يجب منحه كافة الصلاحيات حتى ينجح سواء فى اختيار جهازه المعاون والادارى بدون أى تدخل".