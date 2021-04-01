شكرا لقرائتكم خبر عن شباب المقاولون يتعادلون مع الأهلي تحت أنظار النحاس..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منذا لحظات مباراة المقاولون العرب والأهلى فى اولى مباريات بطولة الجمهورية مواليد 99، بعد استئناف البطولة، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله، وتقدم الأهلى فى الشوط الأول من ضربة جزاء وتعادل المقاولون عن طريق اللاعب أحمد ابوعجيلة فى الشوط الثاني.

وشاهد اللقاء محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين بالمقاولون، وعماد النحاس وجهاز الفريق الأول للوقوف على بعض مستوى اللاعبين المنضمين للفريق الأول بالنادى.

ويقود جهاز فنى للمقاولون محمود العارف مدير فنى وحمادة يوسف مدرب عام وايمن هريدى مدرب حراس مرمى وعلاء سعد ادارى وكريم مجدى احمال وسعد شعبان طبيب.



الاهلي والمقاولون



المقاولون والاهلي



النحاس

ويواصل خماسي المقاولون العرب، هيثم الجويني، محمد سالم، فادي نجاح، عبد الرحمن فاروق، وأحمد مجدي الغياب عن المشاركة مع ذئاب الجبل في مباراة الاتحاد السكندري المقبلة، والمقرر إقامتها يوم الأثنين المقبل ضمن منافسات الجولة 17 من عمر مسابقة الدوري العام، بسبب الإصابة.

ويخضع الثلاثي محمد سالم وعبد الرحمن فاروق وفادي نجاح لتدريبات تأهيلية، بينما يغيب أحمد مجدي لإصابته في العضلة الضامة، وكذلك هيثم الجويني الذي تأكد غيابه شهرين ونصف بعد خضوعه لجراحة في الكتف.

ويعمل الجهاز الفنى لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، على تصحيح الأخطاء التى شهدتها الفترة الماضية والتى كبدت الفريق 9 هزائم ليتراجع إلى المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 16 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 9 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً آخر.