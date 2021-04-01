شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد سعد سمير في السودان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل نجوم الفريق الأول للنادي الأهلي، بعيد ميلاد نجمه سعد سمير الـ32، الذى يوافق اليوم 1 أبريل، وشارك الحساب الرسمي للأهلي عبر موقع "انستجرام"، بمجموعة صور للاعبي الفريق خلال احتفالهم به في مران الفريق اليوم بالسودان علي طريقتهم الخاصة، مصحوبة بتعليق :"عيد ميلاد سعيد لسعد سمير".



الاهلي



لاعبي الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد سعد سمير



عيد ميلاد سعد سمير

ويحتفل سعد سمير، مدافع الأهلى، اليوم الخميس، بعيد ميلاده رقم 32، حيث ولد لاعب القلعة الحمراء فى 1 أبريل 1989 فى مدينة بنها بمحافظة القليوبية، بدأ سعد سمير حياته الرياضية كلاعب ألعاب قوى قبل أن ينتقل إلى نادى اتحاد الشرطة الرياضى، وساهم بقوة فى صعود فريقه الأول إلى دورى الدرجة الأولى وهو لم يتخط الـ17 من عمره.



لاعبي الأهلي



مران الفريق خلال الاحتفال بعيد ميلاد سعد سمير

انتقل سعد سمير بعد ذلك إلى نادى النصر الليبى ليعلب مع الفريق الأول، وفى عام 2009 انضم إلى النادى الأهلى قادماً من النصر الليبى، حيث كان يلعب فى منتخب الشباب والتحق بعدها للعب فى صفوف المنتخب المصرى الذى خاص دورة الألعاب الأوليمبية 2012.



عيد ميلاد سعد سمير



لاعبي الأهلي

وانتقل مدافع الأهلي إلى النادى المصرى فى موسم 2011 / 2012، وذلك بسبب قلة مشاركته فى المباريات مع القلعة الحمراء، قبل أن يعود للأهلى مرة أخرى ليثبت أقدامه فى التشكيل الأساسى للفريق.

حقق سعد سمير العديد من البطولات خلال مسيرته الكروية داخل جدران القلعة الحمراء، حيث توج نجم الدفاع الأحمر بلقب الدورى العام 7 مرات وكأس الكونفدرالية الأفريقية 2014، وكأس السوبر المحلى مرتين وكأس السوبر الافريقى مرتين، بجانب دوري الابطال الافريقى ثلاثة مرات وحقق مع المنتخب الوطنى المصرى وصافة كأس الأمم الأفريقية 2017، كما انضم لكتيبة الفراعنة التى شاركت فى كأس العالم بروسيا.