شكرا لقرائتكم خبر عن توافد بعثة الزمالك على مطار القاهرة استعدادا للسفر الي الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التوافد على مطار القاهرة الدولي، استعدادا للسفر إلى الجزائر لمواجهة فريق المولودية المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ووصل أفراد الجهاز الفني والمستشار هشام إبراهيم نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي ورئيس البعثة، ويتوافد لاعبو الزمالك على المطار استعدادا للسفر.

وتضم قائمة الفريق التي اعلنها كارتيرون كلا من :-

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم "جنش" – محمد أبو جبل – محمد عواد

خط الدفاع : حازم إمام – أحمد عيد – محمود علاء – محمود حمدي "الونش" – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف "روقا" – إسلام جابر – يوسف إبراهيم "أوباما" – إمام عاشور – أحمد سيد "زيزو" – محمود عبد الرازق "شيكابالا" – أشرف بن شرقي – حسام أشرف

خط الهجوم : حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري

وقرر الجهاز الفني للفريق ضم التونسي سيف الدين الجزيري للقائمة المتجهة للجزائر رغم عدم قيده أفريقيا من أجل تجهيزه بصورة جيدة لمباريات الدوري المقبلة.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق القاهرة متجهة إلى الجزائر في الرابعة عصر اليوم استعدادا لمواجهة فريق المولودية.

فيما عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع التونسي سيف الدين الجزيري لاعب الفريق قبل السفر للجزائر، حيث أكد كارتيرون في حديثه مع اللاعب علي ثقته الكاملة في قدراته الفنية، مشيدًا بالمستوى الفني الذي ظهر عليه خلال مباراتي منتخب بلاده أمام ليبيا وغينيا الاستوائية.

وكان سيف الدين الجزيري قد سجل ثلاثة أهداف خلال مباراتي ليبيا وغينيا الاستوائية بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية، بواقع هدفين في شباك ليبيا وهدف في مرمى غينيا الاستوائية.

ونقل كارتيرون للاعب، رغبته في اصطحابه مع قائمة الفريق المتوجهة للجزائر رغم عدم قيده بالقائمة الأفريقية؛ وذلك لحاجته للدخول بأجواء الفريق، وتجهيزه بشكل جيد للمباريات المحلية.