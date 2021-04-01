شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي الأول بالسودان.. تقسيمة قوية للاعبين ومحاضرة قصيرة من موسيماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص بيتسو موسيماني، للأهلي، على إجراء تقسيمة قوية بالكرة بين اللاعبين خلال المران الذي خاضه الفريق على ملعب الجوهرة الزرقاء،وشهدت التقسيمة التي أقيمت بكامل مساحة الملعب حماسا كبيرا من جانب اللاعبين مع تركيز الجهاز الفني على العديد من الجوانب الخططية والفنية؛ استعداداً لمباراة المريخ.

وعقد الجهاز الفني لفريق الأهلي محاضرة قصيرة للاعبين في ملعب الجوهرة الزرقاء بالسودان، قبل انطلاق المران الذي خاضه الفريق؛ استعدادا لمواجهة المريخ السوداني يوم السبت المقبل.

وتحدث الجهاز الفني مع اللاعبين عن أهمية المباراة وضرورة التركيز الشديد مع الالتزام بالتعليمات للظهور بأفضل شكل وتحقيق الفوز.



وخاض الفريق مرانه الأول اليوم الخميس على ملعب الجوهرة الزرقاء، فيما يخوض المران الختامي غدا على أحد الملاعب البديلة؛ بسبب إقامة مباراة الهلال السوداني وصن داونز الجنوب إفريقي بدورى أبطال أفريقيا.

وخاض ثلاثي حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، مرانا قويا تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، الذي حرص على تخصيص فقرات متنوعة للثلاثي.

وقام بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، بمعاينة ملعب الجوهرة الزرقاء قبل مران الفريق عليه استعدادًا لمباراة المريخ السوداني، حيث وحرص موسيماني على تفقد الملعب ومعاينة أرضيته وغرفة ملابس الفريق.

ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته في المجموعة الأولى، بعد الفوز العريض الذي حققه خارج الديار، في الجولة الرابعة أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثية نظيفة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط من أربع مباريات، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.

ويدخل الأهلي مباراة المريخ، بهدف مواصلة انتصاراته في المجموعة الاولي لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز العريض الذي حققه الفريق خارج ملعبه، على فيتا كلوب الكونغولي، بثلاثية نظيفة في الجولة الرابعة.

وخاض الأهلي أربع مباريات في دور المجموعات، ويحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد7 نقاط، بعد الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة، وفيتا كلوب بالكونغو وتعادل مع فيتا بالقاهرة، وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.

يذكر أن بعثة الأهلي تضم 24 لاعبًا هم: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان، وأيمن أشرف وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي، وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية علي فيتا كلوب بالكونغو بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده إلى7 نقاط يحتل بها المركز الثاني في المجموعة.

وخاض الأهلي أربع مباريات في دور المجموعات لدوري ابطال إفريقيا، وحقق الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة وفيتا كلوب بالكونغو، وتعادل مع فيتا بالقاهرة وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.