شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك داعما فريقه للسلة: المجد يصنعه الشجعان ويحميه رجالنا المخلصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر نادي الزمالك، عن دعمه للاعبيه من فريق السلة، بالتزامن مع أزمة مباراة القمة بين الاهلى والزمالك التي تم إلغاؤها بسبب الحضور الجماهيري، ونشر النادي الابيض على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، صور للاعبي فريق السلة بالزمالك، ووجه رسالة دعم قائلا: "المجد تصنعه النفوس الشجاعة، ويحميه رجالنا المخلصين.. هـــــنا سلة نادي الزمالك.. الزمالك أولا وأخيرا".



حساب الزمالك على تويتر

وكان قد قرر اتحاد كرة السلة احتساب فوز الأهلى على الزمالك المبارة التى تم إلغاؤها بسبب حضور الجماهيرى، كما تقرر تغريم الزمالك 30 ألف جنيه ونقل مباراة خارج أرضه.



فريق سلة الزمالك



لاعبو الزمالك

وألغى مراقب مباراة الأهلى والزمالك، القمة بعد رفض الأهلى خوض اللقاء بسبب تواجد الجماهير فى صالة عبد الرحمن فوزى بميت عقبة، مطبقا اللائحة وقرارات لجنة المسابقات من بداية الموسم صالة المباراة.

وبدأت الأزمة عندما تواجد لاعبى الأهلى والزمالك فى صالة المباراة لخوض عملية الاحماء، ولكن رفض لاعبو الفريق الأحمر خوض المباراة بسبب حضور الجماهير، رغم قرار اتحاد اللعبة إقامة المباريات بدون جماهير.

واشترط فريق الأهلى خروج شيكابالا ويوسف أوباما، وحازم امام لاعبى فريق الكرة بالزمالك من صالة المباراة بعد خروج الجمهور، وهو ما رفضه اللاعبون، وبقى الوضع كما هو عليه حتى تم اتخاذ قرار نهائى.

وفى ذات السياق، أكد عمرو الدردير رئيس المنظومة الاعلامية لنادى الزمالك تقدم ناديه بشكوى لمركز التسوية والتحكيم باللجنة الاوليمبية ضد اتحاد كرة السلة بعد عقوبات مباراة الاهلى، وقال فى مداخلة هاتفية لبرنامج اللعبة الحلوة مع خالد الغندور عبر إذاعة أون سبورت إف إم:" اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك قررت التقدم بشكوى لمركز التسوية والتحكيم باللجنة الاوليمبية ضد اتحاد السلة عقب عقوبات مباراة الاهلى".