شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن رحلة الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لاصوت يعلو داخل نادى الزمالك عن المباراة المرتقبة مع مولودية الجزائر المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وهى المباراة التى سوف تحسم مصير الفريق الابيض فى النسخة الحالية لدوري الابطال سواء بالاستمرار فى المشوار والصعود لدور الثمانية أم وداع البطولة مبكراً ، وفى السطور التالية نلقى الضوء على كواليس استعدادات الزمالك لهذه المباراة المصيرية..

س: ماهى قائمة الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر؟

ج: تضم قائمة الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر كل من :"محمود جنش – محمد أبو جبل – محمد عواد - حازم إمام – أحمد عيد – محمود علاء – محمود حمدي الونش – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة - طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أشرف روقا – إسلام جابر – يوسف أوباما – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود عبد الرازق شيكابالا – أشرف بن شرقي – حسام أشرف- حميد أحداد – مروان حمدي – سيف الدين الجزيري".

س: لماذا يصطحب الزمالك سيف الجزيرى رغم عدم القيد الافريقى ؟

ج: قرر الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون ضم التونسي سيف الدين الجزيري للقائمة المتجهة للجزائر رغم عدم قيده أفريقيا من أجل تجهيزه بصورة جيدة لمباريات الدوري المقبلة.

س: ما هى غيابات الزمالك أمام مولودية الجزائر؟

ج: يغيب عن الزمالك فى مواجهة بطل الجزائر التونسى حمزة المثلوثى الظهير الايمن للفريق بسبب الاصابة وأسامة فيصل المهاجم الصاعد.

س: ماهو ترتيب الزمالك فى المجموعة قبل مواجهة بطل الجزائر ؟

ج: جاء ترتيب مجموعة الزمالك كالتالي:الترجي التونسي: 10 نقاط ، مولودية الجزائر: 8 نقاط ، الزمالك: نقطتين ، تونجيت: نقطة واحدة

س: ماذا يحتاج الزمالك من مواجهة مولودية الجزائر ؟

ج: الزمالك أصبح مطالبا بضرورة تحقيق الفوز في مباراتي الجولتين الخامسة أمام مولودية الجزائر والسادسة أمام تونجيث السنغالي، للوصول للنقطة 8، مع خسارة المولودية نفس الجولتين أمام الزمالك والترجي ليتجمد رصيده عند النقطة 8، ولكن سيتأهل الزمالك لتفوقه في المواجهات المباشرة أمام مولودية الجزائر بعدما سبق التعادل في القاهرة وحال فوز الزمالك في الجزائر.