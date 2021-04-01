مفاجأة.. بيراميدز يفكر في الاستغناء عن أحمد فتحي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

كشف مصدر من داخل نادي بيراميدز، أن إدارة النادي تفكر في الاستغناء عن خدمات اللاعب أحمد فتحي بطلب من المدير الفني الأرجنتيني رودولفو أروابارينا.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365"، أن المدير الفني الأرجنتيني غير راضٍ عن المستوى الذي يقدمه أحمد فتحي مما أدى إلى غيابه عن المشاركة بصورة أساسية.

وأشار المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - إلى أن المدير الفني الفني لبيراميدز يرى أن أحمد فتحي متأثر بتقدمه في العمر حيث وصل "الجوكر" لسن 36 عامًا.

وكان أحمد فتحي انتقل إلى صفوف بيراميدز مطلع الموسم الحالي قادمًا من الأهلي بعد نهاية عقده مع القلعة الحمراء حيث كان انتقال لصفوف بيراميدز في صفقة انتقال حر.

وشارك أحمد فتحي في موسمه الأول مع بيراميدز بواقع 14 مباراة في جميع المسابقات بواقع عشر مباريات في دوري We المصري وأربع مباريات في مسابقة الكونفدرالية.