"علينا الاستعداد نفسيا وبدنيا".. كارتيرون يعلق على مواجهة المولودية بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول بنادي الزمالك، أن مباراة مولودية الجزائر ليست سهلة، مضيفا أنه من الصعب الحديث عن فوز الفريق ببطولة أفريقيا ونحن لم نحسم التأهل حتى الآن.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وخلال تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، قال كارتيرون: "مباراة المولودية صعبة والجميع يريد الفوز بالبطولة والزمالك ليس لديه سوى نقطتين، وكل هدفنا الفوز في الجزائر على المولودية ثم الفوز على تونجيث".

واضاف: "من الصعب الحديث عن فوز الزمالك ببطولة أفريقيا والفريق لم يتأهل ويمتلك نقطتين في رصيده، وأضاف أن الفريق سيخوض المباراة المقبلة باعتبارها نهائي وسيلعب للفوز هناك رغم صعوبة اللقاء".

وتابع: "الفريق يجب أن يكون جاهز فنيا ونفسيا وبدنيا للمباراة، وسيتم تأهيل اللاعبين العائدين من المنتخب لتجهيزهم للقاء".

وواصل: "تابعت جميع مباريات المولودية قبل لقاء الفريقين المقبل ونجحوا في حصد 8 نقاط وفازوا على بطل السنغال في مباراتين وتعادلوا مع الزمالك في القاهرة وتعادلوا مع الترجي في الجزائر".

جدير بالذكر أن الزمالك يحتاج للفوز في مباراتي مولودية الجزائر وتوينجيت السنغالي بالجولتين الخامسة والسادسة من دور المجموعات من أجل التأهل لربع النهائي بشرط تعثر الفريق الجزائري في مباراته الأخيرة ضد الترجي التونسي.