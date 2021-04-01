كاف يطلب من مصر تحديد موعد الجولتين الأولى والثانية من تصفيات المونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

أرسل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" خطابًا إلى الاتحاد الأهلية يمنحهم مهلة 10 أيام تبدأ اليوم الخميس 1 أبريل لتحديد مواعيد مباريات الجولتين الأولى والثانية من تصفيات كأس العالم.

وكانت القرعة قد أوقعت مصر في مجموعة تضم كل من أنجولا وليبيا والجابون في معركة التأهل لكأس العالم الذي سيقام في قطر عام 2022، وسيبدأ المنتخب المصري مبارياته بمواجهة أنجولا في الجولة الأولى على أن يواجه شقيقه الليبي في الجولة الثانية.

وشدد الكاف من خلال خطاب رسمي حصل الخليج 365 على نسخة منه، إنه ينبغي على الاتحادات الأهلية أن تحدد الموعد الخاص بالجولتين الأولى والثانية على أن يتم إرسال المواعيد بالأيام ووقت انطلاق المباراة إلى كاف الذي سيعتمد النتيجة بالتشاور مع فيفا والبلد المستضيف.

وحدد كاف في خطابه مواعيد أوليه للجولة الأولى من التصفيات وهي 5 و 6 و 7 و 8 يونيو على أن تكون المواعيد الأولية للجولة الثانية هي 11 و 12 و 13 و 14 يونيو.

كاف حدد مواعيد انطلاق المباريات لتكون كالآتي 3م ، 6م و 9 م بتوقيت القاهرة.

وأكد كاف في خطابه أنه سيكون هناك فرصة للاتحادات المحلية أن تلعب منتخباتها مباريات ودية في الفترة بين 31 مايو و 4 يونيو قبل مباريات التصفيات.