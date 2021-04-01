ظهور رمضان والسعيد.. تعرف على قائمة بيراميدز لمباراة الرجاء بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة فريقه والتي تستعد لمباراة الرجاء البيضاوي المغربي والمقرر لها مساء الأحد المقبل ضمن الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات بمسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

وشهدت قائمة فريق بيراميدز ظهور الثنائي عبد الله السعيد ورمضان صبحي قبل موقعة الدار البيضاء حيث كان يعاني الثنائي من الإصابة مما أدى لغيابهما عن المنتخب المصري في التصفيات الأخيرة لكأس أمم أفريقيا.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - عبد الرحمن أيمن.

خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال.

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمد فاروق - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر.

خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس.

ويعتلي بيراميدز صدارة المجموعة برصيد ست نقاط متساويًا مع الرجاء، بعد الفوز على نكانا الزامبي بثلاثية نظيفة ونامونجو التنزاني بهدفين دون مقابل.