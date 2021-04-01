اتحاد الكرة يعلن موعد السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

قال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة أن مباراة السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي ستقام في الـ28 من مايو المقبل بدولة قطر.

ويلعب الأهلي كأس السوبر كونه الفائز بدوري أبطال أفريقيا، فيما يخوض نهضة البركان المباراة باعتباره بطل الكونفدرالية.

وأضاف مجاهد في تصريحات تليفزيونية أن موعد المباراة -حتى الآن- في الـ28 من مايو المقبل في الدوحة مشدداً على صعوبة الموقف الحالي بشأن ضغط المباريات.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد قرر في ديسمبر الماضي إقامة السوبر الأفريقي في دولة قطر، بدلًا من مصر وذلك عقب الوصول مع الجانب القطري على مستوى الاتفاق حول تنظيم المباراة.

وتوج الزمالك بالنسخة الماضية من بطولة السوبر بعد الفوز على الترجي التونسي 3-1 في قطر.