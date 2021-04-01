"هل بدأت المفاوضات؟".. والد هالاند ووكيله يصلان برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، إن ألف إنجي هالاند والد إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند الألماني ووكيله مينو رايولا، وصلا إلى برشلونة صباح اليوم الخميس عبر طائرة خاصة.

ويعد هالاند أبرز الأسماء المرشحة للانضمام إلى صفوف برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن الثنائي استقلا سيارة يقودها السائق المعتاد وموظف الأمن لرئيس نادي برشلونة "خوان لابورتا".

ووصفت "موندو" الزيارة بأنها قنبلة حقيقية، ولفتت إلى أنه تم الكشف عن الأخبار من قبل المصورين الذين قاموا بتغطية وصول كبار الشخصيات إلى مطار "البرت"، حيث قالوا إن رايولا وصل أولا ثم تلاه والد هالاند.

وانضم هالاند إلى صفوف دورتموند خلال فترة الانتقالات الشتوية للموسم الماضي قادما من سالزبرج النمساوي، وشارك بقميص فريقه الألماني في 49 مباارة بمختلف البطولات (سجل 49 هدفا وصنع 11 تمريرة ناجحة).

جدير بالذكر أن عقد هالاند مع دورتموند مستمر لمدة 3 سنوات أخرى (ينتهي في يونيو 2024) ويتضمن شرط جزائي بقيمة 75 مليون يورو لكن لن يتم تفعليه قبل شهر يوليو عام 2022.