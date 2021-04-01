مجموعة الأهلي.. سيمبا يعلن حضور 10 آلاف مشجع لمباراة فيتا كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلنت باربرا جونزاليس الرئيس التنيفذي لنادي سيمبا التنزاني، حضور عشرة آلاف مشجع من جانب النادي التنزاني لحضور مباراة فيتا كلوب المقبلة في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأفادت باربرا جونزاليس من خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء فيتا كلوب، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" سمح بحضور عشرة آلاف مشجع لحضور مباراة فيتا كلوب المقبلة والمقرر لها يوم السبت المقبل.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعطى قرارًا في وقت سابق بمنع الأندية أو المنتخبات من حضور الجماهير بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) قبل أن يعدل عن قراره مجددًا.

وسبق للنادي التنزاني وسمح بحضور 30 ألف مشجع في مباراة الأهلي والتي جاءت ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات حيث شهد اللقاء تفوق بطل تنزانيا بهدف دون رد.

وستشهد نفس المجموعة أيضًا مباراة المريخ والأهلي حضور ألف مشجع من جانب النادي السوداني في لقاء سيقام يوم السبت أيضًا على ملعب "الجوهرة الزرقاء".

ويأتي ترتيب المجموعة الأولى كالتالي: سيمبا (10 نقاط) - الأهلي (7 نقاط) - فيتا كلوب (4 نقاط) - المريخ (نقطة).