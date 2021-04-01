الامارات | رئيس ريال مدريد يدعو إلى انتخابات جديدة

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ريال مدريد يدعو إلى انتخابات جديدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريس إلى إجراء انتخابات جديدة في النادي، بحسب ما أعلن ثالث الدوري الإسباني اليوم. ويقضي بيريس البالغ 74 عاماً فترة رئاسته الحالية التي بدأها عام 2009، وذلك بعد الفترة الأولى بين عامي 2000 و2006، وقاد عملاق سانتياغو بيرنابيو إلى الفوز بخمسة ألقاب في الليغا ومثلها في دوري أبطال أوروبا. وقال النادي في بيان إنه في "عقب اجتماع مجلس الإدارة اليوم (...) طلب الرئيس من المجلس الانتخابي إصدار الدعوة لانتخابات الرئيس ومجلس الإدارة".

وأعيد انتخاب بيريس آخر مرة لولاية خامسة في العام 2017 حينما كان مرشحاً وحيداً. وينتقد معارضوه الإصلاح في النظام الأساسي للنادي منذ العام 2012، ما يجعل الترشح للرئاسة صعباً. ومذ ذاك الحين، يجب أن يكون أي مرشح للرئاسة عضواً في ريال مدريد لمدة 20 عاماً على الأقل، وأن يكون قادراً على ضمان جزء من ميزانية الفريق بأصوله الشخصية.

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