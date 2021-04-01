شكرا لقرائتكم خبر عن برعاية وزارة الرياضة والأولمبية.. كأس مصر للكاراتيه التقليدي ينطلق بمنافسات ساخنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلقت فعاليات كأس مصر للكاراتيه التقليدي صباح اليوم والتي ينظمها الاتحاد المصري برئاسة رامي مكاوي، ومعه شريف أبوالعنين عضو مجلس الإدارة والمسئول عن التسويق والترويج للاتحاد، وتستمر منافساتها حتى يوم السبت المقبل وتقام الفعاليات على الصالة المغطاة بجامعة حلوان.

البطولة تقام برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الوزير أشرف صبحي، وتحت اشراف اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، وتم تقسيم المنافسات وفعاليات البطولة على ثلاثة على أن تبدا اليوم للمراحل السنية فوق 17 عاما وتحت 20 عاما وفوق 21 عاما على أن تقام غدا باقي منافسات المراحل العمرية تحت ١٢ و١٣ و١٥ وتختتم المنافسات السبت لمنافسات الناشئين أعمار ٦ و٨ و١٠ سنوات.

وأكد رامي مكاوي رئيس الاتحاد أن هناك خطة شاملة لرعاية شباب مصر وأن البطولة شهدت منافسات حامية منذ انطلاقها وهي دليل حماس شديد من الشباب بعد فترة تجمد طويلة بسبب كورونا، وحرص على توجيه الشكر لوزير الرياضة الدكتور اشرف صبحي ولرئيس اللجنة الاولمبية على الدعم من اجل استمرار عجلة الرياضة في ظروف شديدة الصعوبة.

وأشار إلى القاعدة العامة الكاراتيه التقليدي تكبر يوما بعد يوم بفضل جهود المخلصين من أبناء اللعبة وأعضاء مجلس الإدارة وحرص على توجيه الشكر للجميع انطلاقة نحو أهداف أكبر.

على جانب آخر، أكد شريف أبوالعنين أن البطولة تعتبر انطلاقة نحو آفاق جديدة خاصة أن مصر دولة عظيمة ولها دورها الإقليمي العظيم في حماية الشباب بالرياضة لما لها من دور كبير في مواجهة الآفات المجتمعية مثل المخدرات وغيرها.

وأشار إلى أن الكاراتيه التقليدي المصري أصبح على الخريطة العالمية وأن الاتحاد الدولي يدرك الدور المصري جيدا في انتشار اللعبة في المنطقة ويسعي للتطوير وزيادة الانتشار بشكل كبير، وأن البطولة نواه لتكوين المنتخبات وخطوة نحو انطلاقة أكبر.