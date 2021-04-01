شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يعلن تفاصيل استضافة مصر لبطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تفاصيل استضافة مصر لمنافسات بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من (3-11) أبريل الجاري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد صباح اليوم، بإحدي فنادق القاهرة الجديدة.

حضر المؤتمر عبدالمنعم الحسينى، رئيس الاتحاد المصري للسلاح، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح، إضافة إلى مشاركة رؤساء الاتحادات الوطنية للسلاح في ٦٣ دولة المشاركة في منافسات البطولة للحديث عن الخطة الطبية للبطولة.

وقال وزير الشباب والرياضة: «ننتظر تنظيم أقوى نسخة من بطولة العالم للسلاح على مستوى التنظيم والأداء الفني»، مشيراً إلى أن تنظيم هذه البطولة في ظل الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا يؤكد على ثقة العالم في تنظيم مصر بعد تنظيم بطولة العالم لليد في ظروف مماثلة، مؤكداً أن القيادة السياسية تساند بشكل كبير وتدعم تنظيم البطولات الدولية على أرض مصر بصورة مشرفة تليق باسم وسمعة مصر في تنظيم البطولات وجعلها قبلة للاتحادات الدولية لتنظيم البطولات.

أشار «صبحي» إلى تشكيل لجنة مصغرة للطوارئ من ممثلي الوزارات المعنية لمتابعة كافة الأعمال التنفيذية ورصد لحظي لسير المنافسات دون أية عوائق من خلال التأكد من توافر كافة التجهيزات اللوجستية والإدارية، مضيفاً أنه تم التنسيق مع ممثلي وزارة السياحة بشأن الفعاليات المصاحبة للبطولة من زيارات وجولات لأبرز المعالم الأثرية، إضافة إلى التنسيق مع الوزارات المعنية لتذليل كافة العقبات.

وخلال كلمته، قدم نائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح الشكر للاتحاد المصري للسلاح ووزارة الشباب والرياضة على جهودهم في الاستعداد للبطولة، مشيراً إلى ثقته وثقة الاتحاد الدولي للسلاح في التنظيم المصري الجيد والرائع للبطولة، متمنياً السلامة لجميع المشاركين.

ومن جانبه، أشار عبدالمنعم الحسينى إلى ان اجمالي عدد المشاركين 1079 لاعب ولاعبة بالإضافة إلى أكثر من 500 مدرب وإدارى للشباب والناشئين المشاركين، موضحاً أن مصر مشاركة في البطولة بـ42 لاعبا ولاعبة.

وفيما يتعلق بالإجراءات الطبية للبطولة، أكد الدكتور هشام مجدي ممثل وزارة الصحة المصرية انه سيتم تطبيق نظام الفقاعة الطبية الكاملة ووفقاً للبروتوكول الطبي الذي ستشرف عليه وزارة الصحة المصرية، وذلك في أول يوم وصول للمنتخبات المشاركة في البطولة مضيفاً أنه تم تحديد عدة مستشفيات تابعة لوزارة الصحة المصرية منها سيكون مخصص بالعزل في حال الاشتباه بأية إصابات بالكوفيد 19، فضلاً عن وجود عيادات متخصصة ومستشفيات متنقلة داخل الفنادق المستضيفة لجميع المشاركين في منافسات البطولة.

من المقرر أن يستضيف مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولة كافة منافسات وفعاليات البطولة وذلك على الأربع صالات 1، 2، 3، 4 باستاد القاهرة الدولى، كما تم الانتهاء من تجهيزات محيط الصالات المغطاة المستضيفة للبطولة بغرف متنقلة لتغيير الملابس لجميع الفرق المشاركة، كما تم تحديد صالتين للتدريب أحدهما صالة الخماسي الحديث والأخرى تم تجهيزها في الهواء الطلق وتسع لعدد يتراوح من 12 إلى 16 ملعب تدريب للفرق المشاركة وذلك في ضوء متطلبات الاتحاد الدولى للسلاح.

وتضم قائمة الدول المشاركة في بطولة العالم للسلاح كلا من: «الجزائر وأنجولا والأرجنتين وأرمينيا والنمسا وأذربيجان وبيلاروسيا وبوليفيا وبلغاريا والبرازيل وكندا وكاب فيردى وتشيلى وكولومبيا وكوستاريكا وكوت ديفوار وكرواتيا والدنمارك وإيستونيادو فنلندا وجمهورية التشيك وفرنسا وإسبانيا وجورجيا وغانا واليونان والصين وإيران والعراق وايسلندا وايرلندا وإسرائيل وجاميكا والأردن وكازاخستان وليبيا ولبنان وليتوانيا ولوكسمبرج وكاراجيسزتان وكوريا والكويت ولاتفيا ومولدوفا والمكسيك وناميبيا ونيجيريا وو جزيرة ايسلندا ومقدونيا ونيكواجو وهولندا وعمان وبنما وبراجواى وبيرو والفلبين وبولندا والبرتغال وبورتريكو وقطر و. ورومانيا وروسيا وأفريقيا الوسطى وصربيا وسلوفينيا وسلوفاكيا والسنغال والسويد وسويسرا وتونس وتركيا والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزباكستان وفينزويلا وتوجو بالإضافة إلى مصر والهند وأوغندا.