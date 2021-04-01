شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تطلق أول مؤتمر يجمع شباب جنوب السودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستعد وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، لإطلاق أول مؤتمر شبابي قومي جامع لشباب جنوب السودان بمختلف خلفياتهم، ضمن مشروع «وحدة وادي النيل.. رؤي مستقبلية» في نسخته الثالثة تحت شعار «من أجل جنوب السودان»، والذي تنفذه (الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية- مكتب الشباب الأفريقي) بالتعاون مع الاتحاد الوطني لشباب جنوب السودان- وزارة الشباب والرياضة الجنوبية السودانية وجامعة القاهرة فرع الخرطوم وذلك خلال الفترة من 3 إلى 8 إبريل 2021 بالمركز الأوليمبي بالمعادي.

ويأتي ذلك في إطار سياسة مصر الخارجية نحو تعزيز أواصر العلاقات المصرية الأفريقية، واستكمالاً للدور الذي قام به الرئيس السيسي خلال زيارته التاريخية التي قام بها لدولة جنوب السودان لعقد قمة «مصرية- جنوب سودانية»، تناولت مناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين، وكذلك تفيلاً لمخرجات الزيارة نحو الاهتمام بقضايا الشباب الأفريقي.

ويشارك في فعاليات مؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان 200 قيادة شبابية من المرحلة العمرية من 18 حتى 35 عاما من الجنسين، بالإضافة إلى الفئات الأكثر تأثيرا في المجتمع مثل النشطاء في مجال المجتمع المدني والأكاديميين بمختلف مجالاتهم وخلفياتهم بالإضافة إلى الصحفيين والإعلاميين، بجانب الشباب المصري الباحث في ملف دولة جنوب السودان.

وتتضمن فعاليات المؤتمر مناقشة عده محاور حول أهمية الاستقرار الأمني في مفهوم بناء الدولة الوطنية تتمثل في التتطرق إلى دور المؤسسات الثقافية في البناء المعرفي ودور المجتمع المدني في التنمية والبناء ودمج الشباب والمرأة في السلم الاجتماعي، وتعزيز العلاقات الثنائية المصرية الجنوب سودانية على مستوى الشباب نحو دور فعال لمكافحة الفساد في البناء والتنمية الوطنية، بالإضافة إلى عقد ورش عمل بناء قدرات المشاركين في مجالات الدولة الوطنية، ثقافة الحوار، بناء السلام والتربية المدنية.

وفي هذا السياق اكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن مؤتمر القاهرة القومي الأول لشباب جنوب السودان يأتي في اطاراهتمام القيادة السياسية ووزارة الشباب والرياضة بقضايا الشباب الأفريقي ولا سيما دولة جنوب السودان التي تربطها بمصر علاقات تاريخية، مشيراً إلى سعي الوزارة على تعزيز مفاهيم الحوار والقيادة والابتكار تحقيقا لطموحات الأجندة الأفريقية لعام 2063 من اجل بناء قدرات الشباب وتنمية افريقيا بأيدي شبابها.

وأوضح صبحي أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز قيم وثقافة السلام فيما بين الشباب بالإضافة إلى تعزيز بناء القدرات القيادية لدى الشباب من خلال ترسيخ مفهوم بناء الدولة والمؤسسات والقدرة على إدارة التنوع الغني في جنوب السودان من ثقافة ولغات مختلفة من خلال تعزيز قيم الحوار بين الشباب وصناع القرار وأصحاب المصلحة، بالإضافة إلى تعميق العلاقات ووجهات النظر بين شباب أبناء وادي النيل وتعزيز قيم الديمقراطية والحكم الرشيد ودورها في مكافحة الفساد وبناء المؤسسات الوطنية ومن ثم رفع توصيات الشباب إلى الجهات المعنية.