شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتحرك إلى ملعب الجوهرة لخوض مرانه الأول بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحركت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالسودان منذ قليل إلى ملعب الجوهرة الزرقاء؛ لخوض المران الأول؛ استعدادًا لمباراة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الفريق قد أجرت مسحة طبية؛ استعدادا للمباراة، ثم عقد الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني محاضرة للاعبين قبل التحرك إلى الملعب.

وتضم بعثة الفريق٢٤ لاعبًا هم: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم، ومروان محسن ومحمد شريف ووليد سليمان وأيمن أشرف، وبدر بانون وحسين الشحات وأليو ديانج وعلي لطفي وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي أفشة وسعد سمير وناصر ماهر، وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا.

وكان الأهلي قد نجح في تحقيق فوز مهم في الجولة الماضية أمام فيتا كلوب بالكونغو بثلاثة أهداف نظيفة.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين أمام المريخ السوداني بالقاهرة وفيتا كلوب بالكونغو وتعادل مع فيتا بالقاهرة وتعرض لخسارة وحيدة من سيمبا في تنزانيا.