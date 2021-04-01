شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة موجعة لريال مدريد تؤجل المواجهة المرتقبة «صلاح vs راموس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ريال مدريد رسميًا إصابة نجمه وقائده، المدافع الإسباني سيرخيو راموس، بإصابة عضلية ستبعده لفترة زمنية غير محددة بعد.

وتأتي إصابة قائد العملاق المدريدي في توقيت يخوض فيه الفريق مرحلة حاسمة من الموسم بين المنافسة على لقب دوري الأبطال، وكذلك المنافسة على لقب الدوري المحلي.

وأفاد الصحفي الإسباني الموثوق، ألفريدو مارتينيز، بأن اللاعب قد تعرض لإصابة في عضلة السمانة للساق اليسرى بعد مباراة الأمس للمنتخب الإسباني ضد منتخب كوسوفو، وأن ذلك سيبعده عن الملاعب لفترة تتراوح بين 3 لـ 4 اسابيع.

ويوضح جدول المباريات القادمة لريال مدريد أن الفريق سيفتقد لخدمات واحد من أهم نجومه في مواجهاتي دور الـ8 بدوري الأبطال (الذهاب والإياب) ضد ليفربول، كذلك غيابه عن مواجهة الكلاسيكو المرتقبة في يوم 9 أبريل القادم ضد برشلونة.

وكتب سيرخيو راموس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كل ما يمكنني فعله هو التحدث بصراحة والعمل الجاد ودعم الفريق بروحي».

وبذلك يتأكد عدم حدوث المواجهة المرتقبة بين المدافع الإسباني والنجم المصري، محمد صلاح، هداف ليفربول، في مباراتي دوري الأبطال القادمتين بين ريال مدريد والريدز، وهي المواجهة التي كان ينتظرها الكثيرون لرؤية المواجهة بين اللاعبين بعد أن كان تسبب المدافع الإسباني في إصابة صلاح خلال نهائي كييف الشهير لدوري الأبطال في عام 2018، والذي شهد خسارة ليفربول المباراة بنتيجة 3-1، وإصابة النجم المصري وحرمانه من إكمال المباراة في توقيت مبكر، بجانب حرمان المنتخب المصري من خدمات صلاح في أول مباراة بمرحلة المجموعات في مونديال روسيا 2018.