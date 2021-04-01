شكرا لقرائتكم خبر عن ممدوح عيد رئيسًا لبعثة بيراميدز في المغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتولى المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، مهام رئاسة بعثة فريق الكرة خلال وجودها في المغرب استعدادًا لمواجهة الرجاء في كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

وتشهد البعثة وجود السيد خالد بدر، نائب المدير التنفيذي، وهاني سعيد، المدير الرياضي، وعمرو بسيوني، مدير التعاقدات بالنادي، لمساندة الفريق في المواجهة المهمة.

ويحل بيراميدز ضيفًا على الرجاء المغربي في السادسة من مساء الأحد، على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء، في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.