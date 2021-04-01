شكرا لقرائتكم خبر عن ممدوح عيد يترأس بعثة بيراميدز والطائرة تغادر إلى المغرب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى المغرب استعدادا لمواجهة نظيره الرجاء المغربي في إطار مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وغادرت البعثة التى يترأسها ممدوح عيد الرئيس التنفيذي، على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لتوفير الوقت والجهد للفريق، استعدادا للمواجهة الهامة، على أن تصل مدينة الدار البيضاء في الثامنة مساء.

يتولى ممدوح عيد مهام رئاسة بعثة فريق الكرة خلال وجودها في المغرب استعدادا لمواجهة الرجاء في كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتشهد البعثة وجود السيد خالد بدر، نائب المدير التنفيذي، وهاني سعيد المدير الرياضي وعمرو بسيوني مدير التعاقدات بالنادي، لمساندة الفريق في المواجهة المهمة.

ويحل بيراميدز ضيفا على الرجاء المغربي في السادسة من مساء الأحد على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وضمت قائمة الفريق المسافرة إلى المغرب كلاً من.. حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - عبد الرحمن أيمن، خط الدفاع: علي جبر - أحمد أيمن منصور - طارق طه - محمد حمدي - أحمد فتحي - أحمد سامي - أسامة جلال، خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - رمضان صبحي - نبيل دونجا - محمد فاروق - عبد الله السعيد - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر، خط الهجوم: جون أنطوي - دودو الجباس. ويعتلى فريق بيراميدز ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد تحقيق الفوز فى الجولة الأولى على نكانا الزامبى، ثم الفوز على نامونجو التنزانى، ويأتى الرجاء المغربى فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، ونكانا ونامونجو فى المركزى الثالث والرابع بدون نقاط.



أحمد زاهر إدارى بيراميدز



أروابارينا



اسلام عيسى



بعثة بيراميدز



بيراميدز



عبد الله السعيد واحمد ايمن منصور