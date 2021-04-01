شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تصل مطار القاهرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى مطار القاهرة الدولي تمهيدا للسفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء في إطار بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتغادر البعثة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة نادي بيراميدز لتوفير الوقت والجهد لجميع أفراد الفريق من أجل تقديم مباراة قوية والعودة بالثلاث نقاط من الدار البيضاء.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الرجاء المغربي في السادسة من مساء الأحد المقبل على استاد محمد الخامس بمدينة كازبلانكا في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية.

ومن المنتظر أن تصل البعثة في الثامنة مساء إلى كازبلانكا قبل التوجه مباشرة إلى فندق الإقامة، على أن يخوض بيراميدز تدريبين في المغرب يومي الجمعة والسبت قبل مباراة الأحد الهامة.