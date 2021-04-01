شكرا لقرائتكم خبر عن موقف الأهلى فى البطولة الأفريقية وتوقيت مباراة المريخ السوداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - من المقرر أن يلتقي فريقي الأهلى مع المريخ السودانى السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الأولى لدورى أبطال أفريقيا.

ويتصدر نادى سيمبا التنزانى صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط بينما يحتل الأهلى المركز الثاني بـ7 نقاط ويأتى فيتا كلوب في المركز الثالث بـ4 نقاط فيما يحتل المريخ السوداني المركز الرابع بنقطة واحدة.

ويسعى الأهلى المصرى لاستمرار عروضة القوية والانتصارات المتتالية والذى كان أخرها الفوز الذي حققه الجولة في الأخيرة أمام فيتا كلوب بثلاثية نظيفة سجلها مجدي قفشة ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلى مع سيمبا التنزانى في ختام مبارياته بالمجموعة يوم 9 أبريل الجاري ويحتاج لنقطة على أقل تقدير للتأهل رسميا لدور الثمانية، حيث تعادله أو فوزه على المريخ السوداني يضمن له التأهل.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة موعد مباراة الأهلى والمريخ السودانى في الثالثة عصر السبت المقبل.